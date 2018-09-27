В ходе очередной сессии областного маслихата глава региона Нурлан Ногаев расказал присутствующим о социально-экономическом развитии Атырауской области. По словам акима, в настоящее время экономическая ситуация в регионе стабильная, выполняются все поручения главы государства, кроме того, все государственные программы реализуются по плану. - Что касается сферы предпринимательства, в настоящее время в Атырауской области зарегистрировано 45 906 активных субъектов малого и среднего бизнеса, ими было создано 121,9 тысячи рабочих мест, за первый квартал они произвели продукцию на общую сумму 413,3 миллиардов тенге, что на 38,7% превышает показатели прошлого года, - рассказал Нурлан Ногаев. Кроме того, в Атырауской области по госпрограммам, направленным на поддержку бизнеса, реализуются 31 инвестиционный проект на общую сумму 3,1 триллиона тенге, создано 3635 рабочих мест. В сфере сельского хозяйства также отмечены неплохие результаты. Сегодня общая площадь засаженной территории составляет 8616 га, метод капельного орошения используется на 2540 га. Для сохранения и увеличения популяции ценных пород рыб проводятся дноуглубительные работы рыбоводных каналов на 132 км р.Кигач, а также на 62 км р.Урал. - Уровень безработицы по области составил 4,9%, если на 2018 год было запланировано создать 27 613 рабочих мест, то по итогам 8 месяцев уже создано 20 182. При чем из этого числа 11 260 мест являются постоянными, - доложил депутатам глава региона. В сфере образования сегодня в регионе имеется 4 аварийные школы, строительство нового здания для одной из них уже начато, на оставшиеся три идет разработка ПСД. В Атырауской области на данный момент имеется 14 школ, где занятия ведутся в три смены. Для решения этой проблемы начато строительство 14 новых школ, еще 8 будут построены по принципу государственно-частного партнерства. Планируется, что ввод новых образовательных объектов решит проблему загруженности школ учениками. - Охват детей дошкольного возраста детскими садами на сегодня составляет 95%, по поручению главы государства, эту цифру планируется довести до 100%. За счет средств из местного бюджета и социальных отчислений недропользователей в регионе возводятся детские сады и дошкольные организации. Так, по принципу ГЧП в регионе запланировано строительство 20 новых детских садов, - пояснил Аким Атырауской области. Кроме того, в регионе наблюдается снижение показателей детской и материнской смертности, заболеваний туберкулезом и онкологическими заболеваниями. Медучреждения на текущий момент на 100% оснащены компьютерным оборудованием, полностью подключены к интернету, большинство предоставляемых услуг производятся в электронном формате. На основе ГЧП сегодня в регионе реализуется два крупных проекта - это модернизация уличного освещения, а также оказание услуг рентгеносьемки населению сельской местности. На данный момент в городе Атырау и его пригороде проведено новое уличное освещение на 39 улицах, общая протяженность которых составляет 106 км. В настоящее время ведутся переговоры по освещению в регионе еще 194 улиц в рамках ГЧП. - В сфере земельных отношений, сегодня 500 тысяч га земли возвращены в собственность государства, участки будут разыграны на аукционах уже в ближайшем будущем. К 400 участкам, выделенных под строительство ИЖС проводится вся необходимая инфраструктура. Кроме того к 3500 земельным участкам ведутся работы по подведению инженерных коммуникаций, - рассказал Нурлан Ногаев. В сфере общественной безопасности сегодня на въездах в областной центр завершается строительство 4 стационарных пунктов полиции, строительство 20 опорных участковых пунктов в пригородных районах города. Доклад акима Атырауской области был одобрен депутатами и получил положительную оценку.