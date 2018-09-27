Пассажирский автобус №5 столкнулся с автомашиной марки "Тойота". По словам очевидцев, автобус двигался по проспекту Достык, "Тойота" ехала по ул. Сарайшык. По непонятной причине автомобиль столкнулся с автобусом. Из-за ДТП на проспекте образовалась огромная пробка. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте ДТП работают дознаватели.