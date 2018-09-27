Премьер-Министру Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А.

Депутатский запрос Уважаемый Бакытжан Абдирович!

На сегодня в трудовой сфере Казахстана складываются серьезные изменения, которые требуют системного реагирования со стороны государства и смены подходов регулировании. Во-первых, наблюдается беспрецедентно быстрый переход самозанятого населения в категорию наемных работников. С 2011 года численность самозанятых сократилась более чем на 600 тысяч человек. При этом количество наемных работников выросло на 1 миллион 100 тысяч. В целом это позитивная тенденция, однако такие быстрые темпы вызывают сомнения в том, что самозанятые, действительно, получили качественные постоянные рабочие места. Отраслевой анализ показывает, что основное сокращение числа самозанятых произошло в сельском хозяйстве. Общая же численность тех, кто трудится в этом секторе, с 2011 года уменьшилась более чем на миллион человек. Непонятно, куда были трудоустроены эти люди, если статистика показывает наибольший рост занятых в образовании и здравоохранении. Либо из аграрного сектора самозанятые перешли в учителя и врачи, либо статистика отражает не вполне объективную картину. Во-вторых, не меньшую актуальность получила проблема так называемого заемного труда. В Казахстане все шире применяются такие его формы, как аутсорсинг и аутстаффинг. В мире является сложившейся практикой, когда подбирается временный персонал, либо часть функций передается сторонним подрядчикам. Это позволяет бизнесу экономить средства и предоставлять больше рабочих мест. Однако в Казахстане мы видим, что аутсорсинг и аутстаффинг зачастую используются как механизмы вывода за штат части постоянного персонала. В результате работники выполняют те же функции, что и остальной трудовой коллектив, но на иных условиях, то есть внутри предприятий происходит разделение персонала. Фактически, на них уже не распространяются нормы трудового законодательства, поскольку они нанимаются через агентства по гражданско-правовым договорам. Мы наблюдаем трансформацию рынка труда, когда работодатель превращается в покупателя услуг. Более того, он приобретает эти услуги через посредника, то есть работник вообще ни в каких прямых отношениях с ним формально не состоит. Изживаются понятия условий труда, социальных гарантий. При этом сэкономленные средства, как правило, не идут на повышение фонд оплаты труда остальным работникам. Фракция «Народные коммунисты» считает такое изменение отношения к человеку труда тревожным и недопустимым использование заемного труда как инструмента искусственного ухода от социальных гарантий и ухудшения условий труда. В этой связи просим предоставить следующие сведения: 1. В какие отрасли с 2011 года были трудоустроены на постоянные места 600 тысяч самозанятых? 2. Сколько работников в Казахстане занято по схемам заемного труда? Сколько из них находятся на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда? 3. Проводился ли анализ эффективности правового регулирования защиты прав работников, привлекаемых по схемам аутсорсинга и аутстаффинга?

Депутаты фракции «Народные коммунисты»: А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков