Позже мужчина скончался в больнице, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла в Алматы 26 сентября. - В Алматы произошло чрезвычайное происшествие с участием сотрудников полиции: инспектор местной полицейской службы города произвел выстрел в своего коллегу. Последний с огнестрельным ранением госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщил  официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев. - (...) Инспектор МПС, который произвел выстрел в своего коллегу, приходится последнему близким родственником. У них произошел конфликт на семейно-бытовой почве. Все произошло на территории МПС города. Они заступили в наряд, естественно, получили оружие, и один решается на преступление: производит выстрел из табельного оружия в своего родного человека. Как стало известно, несмотря на проведенную операцию и все усилия медиков, 26 сентября около 22 часов раненный полицейский скончался в больнице. Подозреваемый сотрудниками департамента собственной безопасности задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по факту убийства. Стоит отметить, что аналогичное преступление было совершено в ЗКО в начале сентября. Тогда сотрудник специализированной службы охраны семь раз выстрелил в своего начальника. Мужчина погиб на месте.