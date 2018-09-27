На сегодняшний день в Жангалинском районе это третья футбольная площадка. На строительство спортивного объекта, которое длилось два месяца, по программе развития регионов было выделено 9,6 миллиона тенге. По словам ветеранов спорта, эта площадка даст возможность местной молодежи развивать свои навыки и еще больше приобщаться к массовым видам спорта. - Эта площадка в основном рассчитана на молодежь, однако здесь могут играть и взрослые, для того, чтобы поддерживать себя в форме. Это очень хорошо. Подрядчики наши земляки, поэтому они поработали на славу, - рассказал директор станции юных туристов Алпамыс ИСМАГУЛОВ. Также в этом году в эксплуатацию планируется сдать еще одну площадку в селе Жанаказан. В планах на следующий год построить спортивные объекты в девяти населенных пунктах. Все это делается в рамках поручения президента страны, отметили собравшиеся. В ходе торжественного открытия районной футбольной команде был вручен набор мячей. После этого между местными командами стартовал турнир по мини-футболу. В нем приняли участие сотрудники семи организаций. - Открытие этой площадки для нас очень значимое событие. Это большая поддержка для местных ребят увлекающихся футболом, - пояснил участник игры Асхат БЕККАЛИЕВ. По итогам турнира, первое место досталось команде Жангалинской средней общеобразовательной школе. Всем призерам были вручены дипломы и кубки. Стоит отметить, что помимо футбольных площадок в районах ведется строительство детских игровых и спортивных площадок.