Автовладелец сумел предотвратить угон и оттаскал мальчика за уши, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Николай Керцман из Уральска сейчас переведен на домашнее обучение. Педагоги из СОШ №26 приходят на дом к мальчику. Занятия проводятся пять раз в неделю. По мнению родителей, обучение в таком формате может проходить в течение всего учебного года. Бабушка Николая рассказала, что после трех угонов мальчик вновь сел за руль машины. Но водитель автомобиля, который оставил его открытым, смог предотвратить угон. - Это произошло еще летом. Коля шел вместе с другом. Хорошо, что водитель вовремя заметил. Он его оттаскал за уши. Мальчик очень гиперактивный. Он не может сидеть на месте. Я ему таблетки успокоительные даю. Ущерб водителям разбитых машин мы частично выплатили, - рассказала бабушка мальчика Валентина Керцман. В школе №26 считают, что причиной произошедшего мог стать разлад в семье. Папа Николая и его мама сейчас не живут вместе. Из-за этого мальчик был летом предоставлен самому себе. - Николай Керцман по решению психолого-медико-педагогической комиссии переведен на индивидуальное домашнее обучение. У него обнаружены поведенческие нарушения. С ним по месту жительства работают психолог, логопед и учителя. Он живет по-прежнему с отцом, дедушкой и бабушкой. К нему прикреплен педагог-наставник, который живет неподалеку, - рассказала директор СОШ №26 Гибадат Урынгалиева. Напомним, что 8-летний Коля за одну неделю августа 2018 года угнал сразу три автомобиля, причинив владельцам авто ущерб на 1 млн 400 тысяч тенге. В акимате Уральска состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором Коля пообещал больше не угонять машины. Руслан АЛИМОВ