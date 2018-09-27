26 сентября поезд "Денсаулык" прибыл в Макатский район Атырауской области. Его состав состоит из 9 вагонов, из них 4 - для проведения лечебно-диагностических процедур, 2 - для проживания медицинского персонала, 1 - для хранения медикаментов, а также вагон-ресторан и вагон автономного энергоснабжения. В медгруппу входят 13 врачей, 6 медсестер, 2 лаборанта, статист и оператор. Кроме того, в поезде работают терапевт, невропатолог, офтальмолог, оториноларинголог, гинеколог, хирург, уролог, врач УЗИ, эндоскопист, рентгенолог, кардиолог, стоматолог, врач-педиатр. Все медики - врачи первой и высшей категорий ТОО Атырауской железнодорожной больницы и других клиник Алматы, Астаны, Кызылорды и Актобе. Квалифицированные врачи в течение всего дня оказывали медицинские услуги жителям и консультировали. Всего осмотр и консультации у врачей поезда здоровья прошли 141 человек, из них 11 детей. Пациентам оказали необходимую первую помощь, профессиональные консультации и дали направления на дальнейшее лечение в ближайшие медицинские центры. - Поезд идет по запланированному маршруту. Впереди их ждет работа на станциях Доссор, Туманное, Аккыстау, Нарын, Исатай, Афанасьева, Ганюшкино, Жамансор, Мукыр и конечная остановка Сагыз, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Отметим, что Национальная компания «Казахстан темир жолы» совместно с Комитетом по ЧС РК в рамках государственной программы «Саламатты Казахстан" ежегодно дарит населению возможность получить квалифицированную медицинскую помощь у специалистов поезда «Денсаулык».