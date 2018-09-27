Сегодня, 27 сентября, в здании Областного казахского драматического театра имени Х.Букеевой прошел международный форум на тему "Светское государство: взаимодействие закона и религии". В форуме приняли участие аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, верховный муфтий духовного управления мусульман Казахстана Ораз СЕРИКБАЙ КАЖЫ, представители областной прокуратуры, гости из Узбекистана, России, Татарстана, имамы, представители общественных организаций, психологи, сотрудники правоохранительных органов и преподаватели. Во время форума участники обсудили методы борьбы с религиозными радикалами и методы повышения правовой грамотности священнослужителей в светском государстве. Как отметили участники форума, тема терроризма и экстремизма очень актуальна в современном мире. Ведь 85% последователей деструктивного религиозного течения были завербованы через социальные сети. Как рассказала член ассоциации психологов РК Лола ШАКИМОВА, в стране было зарегистрировано 14 терактов, в которых были убиты 90 человек, а 50 человек получили различные ранения. - За 5 лет при исполнении своих служебных обязанностей героически погибли 144 сотрудника правоохранительных органов. Почему так много людей погибло? Потому что в социальных сетях появилась группа из Ближнего Востока, которая призывала братьев мусульман совершать военный джихад. При этом отметили, что для этого совсем не обязательно ехать в Сирию и воевать. Достаточно в своей же стране убивать людей, давить их машинами и самосвалами, похищать и взрывать дома. Но терроризм и ислам - это разные вещи, совсем не совместимые понятия. Но несмотря на это, в Казахстане осуждены 450 человек за терроризм и экстремизм. Самому молодому террористу 17 лет, самому старшему - 48. Наряду с мужчинами 13 женщин в нашей стране сидят в местах лишения свободы, - рассказала Лола ШАКИМОВА. По словам психолога, в Сирии воевали 227 женщин, 225 мужчин и находятся около 400 детей из Казахстана. - Все, кто был завербован в подобные течения, попались в ловушки террористов из-за своей религиозной неграмотности, - заявила Лола ШАКИМОВА. Выяснилось, что на территории ЗКО действуют 78 субъектов религии, представляющих 9 конфессий. Из них 46 мечетей, 19 православных церквей, 11 протестантских домов молитв, 1 буддийское религиозное сообщество, 1 католический приход. Стоит отметить, что в ходе форума были обсуждены вопросы повышения квалификации священнослужителей. Так, проректор Российского исламского университета Мурсаль АХМЕТОВ пригласил имамов Казахстана пройти курсы повышения квалификации в городе Уфа и отметил, что все расходы по обучению, проживанию и проезду они берут на себя. Верховный муфтий духовного управления мусульман Казахстана Ораз СЕРИКБАЙ КАЖЫ ответил, что всегда готовы к сотрудничеству.