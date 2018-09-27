Иллюстративное фото В соответствии с экологическим законодательством добыча полезных ископаемых осуществляется на основании разрешительных документов, выдаваемых в установленном законодательством порядке. Как стало известно, ТОО «Потенциал Ойл» без разрешения местных исполнительных органов осуществляло незаконную добычу глины возле поселка Жанбай. - Таким образом, компанией было незаконно добыто свыше 1000 кубометров глины, принесенный ущерб государству составляет около 4 млн тенге. По представлению прокуратуры района Департаментом экологии области на ТОО наложен штраф в размере 1 млн 200 тысяч тенге, а также взыскан ущерб в размере 3,8 млн тенге, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Исаиайского района. Стоит отметить, что органами прокуратуры Атырауской области усилена работа по выявлению фактов незаконной добычи полезных ископаемых.