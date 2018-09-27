Иллюстративное фото из архива "МГ" Проблемы с учебниками возникли в СОШ №70. По словам родителей, их дети почти месяц учатся без учебников и их эта ситуация возмущает. По словам заместителя руководителя отдела образования г. Актобе Дины Халетовой, дефицит учебной литературы в школах г. Актобе связан с увеличением контингента учащихся: в 2018-2019 учебном году в 1 класс были приняты дети, которым в этом году исполняется 6 лет. Так, если в 2017-2018 учебном году в школы пошли 69 104 учащихся, в 2018-2019 учебном году уже 75 301, вместо планируемых 9067 первоклашек за парты сели 10 418. В целях обеспечения учебниками школ города было выделено 685 млн тенге. На эти средства закуплено более 470 тысяч учебников нового содержания по обновленной программе для 3, 6, 8 классов, учебников для 1, 2, 5, 7, 10 классов и другая учебная литература. В связи с резким увеличением контингента учащихся 1, 5 классов, на приобретение необходимых учебников были выделены дополнительные 107,6 млн тенге. На эту сумму приобретены 96 тысяч тетрадей для первоклашек, а также свыше 41 тысячи учебников на сумму 54 млн тенге. - В СШ №70, где сейчас наблюдается нехватка учебной литературы, получают знания 1032 учащихся. В 1 класс в новом учебном году был принят 141 школьник, 90 из них получили учебники из библиотечного фонда. Отделом образования г. Актобе сделан дополнительный заказ на приобретение учебников и учебно-методических комплексов для 1-х классов. В самое ближайшее время дети будут обеспечены учебниками стопроцентно, - рассказала Дина Халетова.