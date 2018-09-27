В Атырау прошел 25-й тур в рамках КПЛ, на домашнем поле нефтяники встречали команду "Астана". На 87 минуте матча Алексей Щеткин забил пенальти в ворота нефтяников. Таким образом, матч завершился со счетом 0:1. - Мы провели хороший матч, несмотря на поражение. К сожалению, не смогли забить, чтобы победить или сыграть вничью, по остальным моментам к ребятам претензий нет. Астана – это чемпион страны, ребята настроились должным образом - они бились, сражались, старались для результата, - рассказал главный тренер ФК "Атырау" Виктор Кумыков.Ерлан ОМАРОВ