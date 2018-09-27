Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, в настоящее время подготовка к отопительному сезону в целом подходит к своему завершению. По ТЭЦ ремонтные работы вспомогательного оборудования цехов, зданий и сооружений выполнены в полном объеме. По тепловым сетям был запланирован капитальный ремонт сетей протяженностью 8019 м, на сегодняшний день работы выполнены на 7297м, или 91% от плана. Котельное хозяйство АО «Жайыктеплоэнерго» состоит из 20 котельных (55 котлов), текущий ремонт произведен во всех котельных. Из 912 автономных котлов,все готовы к отопительному сезону. - Все социальные объекты полностью готовы к встрече холодов. Проведены гидравлические испытания в жилых домах. Для отопления социальных объектов нужно 3,8 тысячи тонн угля и 0,7 тысячи тонн жидкого топлива, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. - Уже завезено 2,5 тысячи тонн угля и 0,5 тысячи тонн жидкого топлива. В целом ТЭЦ готова к бесперебойной работе в отопительный период. Также стало известно, что сейчас поступают заявки на подключение соцобъектов. Все 29 социальных объектов подключены к теплу это – 16 детских садов, 2 объекта здравоохранения и 11 учебных заведений.