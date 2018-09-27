Мишель ЛИОСИС имеет международную лицензию преподавателя английского языка: • Носитель английского языка; • Магистр наук в области образования; • Лицензированный тренер IELTS(9.0) и SAT; • Профессиональный преподаватель математики, биологии и физики на английском языке; • Автор курса «BusinessEnglish»; • 10-летний международный опыт преподавания английского языка как иностранного.Чтобы записаться на курсы к Мишель ЛИОСИС, необходимо пройти тестирование в филиалах на ул. Жукова или в 5 мкр (пр.Абулхаир хана, 175). Затем пройти интервью у старшего преподавателя филиала. Если ваш уровень английского не ниже Pre-Intermediate, то вы сможете получать уроки у носителя английского языка.
Успейте записаться на занятия к Мишель до 1 октября 2018 года со скидкой на первый месяц обучения!Вы можете получить консультацию по следующим телефонам: 8 (7112) 918-018, 8-707-823-40-83 Следите за нашим инстаграмом: destination_kz. Участвуйте в конкурсе и выиграйте бесплатный месяц обучения у Мишель. Свидетельство серия В №0342841 от 27.09.2005г. выдано Департаментом юстиции ЗКО. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.