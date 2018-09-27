Мишель ЛИОСИС имеет международную лицензию преподавателя английского языка: • Носитель английского языка; • Магистр наук в области образования; • Лицензированный тренер IELTS(9.0) и SAT; • Профессиональный преподаватель математики, биологии и физики на английском языке; • Автор курса «BusinessEnglish»; • 10-летний международный опыт преподавания английского языка как иностранного.

Уроки английского с носителем языка будут полезны всем учащимся. Конечно, если ваш уровень знаний еще только начальный, занятия с преподавателем-носителем языка не принесут вам большой пользы. Поэтому мы рекомендуем приступать к регулярным занятиям с этим учителем, начиная с уровней Pre-Intermediate.- Мишель 38 лет и она очень открытый и общительный человек. Общаясь с учениками, она заражает своей энергией и огромным желанием получать знания. Мишель имеет опыт преподавания английского языка как за рубежом, так и в Казахстане. Поэтому вы легко найдете с ней общий язык, - рассказал. - Её балл IELTS9.0, а преподаванием курса IELTS она занимается уже не первый год. Мишель по образованию учитель физики. Для тех, кто планирует поступать за рубеж на технические специальности, Мишель станет хорошим помощником в подготовке к вступительным экзаменам.Чтобы записаться на курсы к Мишель ЛИОСИС, необходимо пройти тестирование в филиалах на ул. Жукова или в 5 мкр (пр.Абулхаир хана, 175). Затем пройти интервью у старшего преподавателя филиала. Если ваш уровень английского не ниже Pre-Intermediate, то вы сможете получать уроки у носителя английского языка.

