aeixtbz-QSs В минувшие выходные жительница Актау Асель Мурзагалиева решила проверить свое мастерство по сбору головоломки в воде. Девушке потребовалось ровно полторы минуты, чтобы собрать кубик Рубика. - Для меня это был способ испытать себя. Я научилась собирать головоломку, глядя на ролики в YouTube. Благодаря видеоурокам стала собирать кубик быстрее. Впереди у меня еще одна цель - я хочу собрать головоломку на глубине в море, - рассказала Асель Мурзагалиева.