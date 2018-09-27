Далеко не каждый умеет собирать кубик Рубика, а тем более делать это под водой. Асель Мурзагалиева из Актау справилась с головоломкой за полторы минуты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". aeixtbz-QSs В минувшие выходные жительница Актау Асель Мурзагалиева решила проверить свое мастерство по сбору головоломки в воде. Девушке потребовалось ровно полторы минуты, чтобы собрать кубик Рубика. - Для меня это был способ испытать себя. Я научилась собирать головоломку, глядя на ролики в YouTube. Благодаря видеоурокам стала собирать кубик быстрее. Впереди у меня еще одна цель - я хочу собрать головоломку на глубине в море, - рассказала Асель Мурзагалиева. Регина ЯСНАЯ