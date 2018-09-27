Волею судьбы подопечные главного тренера Сергея Зайцева за последние две недели сыграли сразу три матча с лидерами чемпионата Казахстана по футболу. 16 сентября со счетом 1:0 в гостях был обыгран алматинский «Кайрат», идущий на втором месте. Затем дома «Акжайык» уступил «Астане», которая является лидером турнирной таблицы. Счет игры 1:2. 26 сентября в Уральск приехал «Тобол», который претендует на бронзовые медали в этом сезоне. Первый тайм принес много борьбы на поле, но мало голевых моментов. Гости действовали напористо, уральцы пытались взять инициативу в свои руки. Действовать более изобретательно командам мешала пасмурная и дождливая погода. Но все же кустанайцы оказались более удачливы в атаках. Многоходовка завершилась точным ударом грузинского легионера Джабы Канкавы на 81-й минуте встречи. Отыграться у уральцев не хватило ни времени, ни сил. - Это очень важные для нас три очка. Мы ставим цель сохранить третье место. После потери очков в домашних играх, мы смогли одержать победу в гостях, - отметил главный тренер ФК «Тобол» Марек Зуб. Главному тренеру ФК «Акжайык» вновь пришлось искать оправдания для отрицательного результата. - Мы не наиграли на такой результат. Будем делать выводы. Против нас играли сильные команды, в составах которых есть представители сборных команд. Нужно было забивать самим и решать все вопросы, - отметил Сергей Зайцев. После этой игры «Акжайык» идет на восьмом месте в турнирной таблице. 30 сентября уральцы сыграют в гостях с «Шахтером», который борется за сохранение места в Премьер-лиге.