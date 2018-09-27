Иллюстративное фото из архива "МГ" В МВД уверены, что все денежные транзакции должны быть исключительно с данными отправителя и получателя. -Распространяют по интернету, сейчас по ним специально работаем, есть поручение Администрации Президента нам и Народному банку убрать Qiwi-кошельки. Дело в том, что в соответствии с законом о платежах, у нас до 10 мрп можно анонимно производить расчет. Мы считаем, что это неправильно и уверены, что все денежные транзакции должны быть исключительно с данными отправителя и получателя, то есть с именами. Мы остановим анонимную торговлю в интернете, - заявил Касымов. Напомним, ранее Касымов заявил, что для оперативной борьбы с синтетическими наркотиками, база данных наркотических средств и их прекурсоров будет обновлять решением Правительства.