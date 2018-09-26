На западе Казахстана ожидается переменная облачность. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до 17 градусов выше нуля, ночью +8 градусов. В Атырау синоптики прогнозируют дожди грозы. Днем +18, ночью +8. Кратковременные дожди и +22 градуса ожидается в Актобе. Ночью 14 градусов выше нуля. В Актау переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +22, ночью +15 градусов.  