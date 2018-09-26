Инцидент произошёл 22 сентября. Пятилетнего ребенка с жалобами на затрудненное дыхание доставили в приемный покой многопрофильной клиники. Врач-эндоскопист Роллан Елеусинов совместно с бригадой эндоскопистов и анестезиологов клиники провели операцию по изъятию монеты номиналом 100 тенге из желудка маленького пациента. По словам врачей, монета находилась в пищеводе ребенка. Во время операции, она опустилась в желудок. Врачам понадобилось 40 минут для извлечения инородного тела. - Сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно. Призываем родителей быть внимательными и убирать с поля зрения мелкие предметы: магнитики, копейки, иголки, булавки, батарейки. Подобные ситуации случаются довольно часто. Благодаря оперативному реагированию и вмешательству, положительный исход ситуации очевиден, - говорят врачи клиники.