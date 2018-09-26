В областном акимате прошла очередная сессия областного маслихата, в ходе которой было принято решение об исключении одного из членов Ревизионной комиссии по Атырауской области Аслана Кумарова. - Асылан Кумаров, являвшийся членом ревизионной комиссии по Атырауской области, решением депутатов областного маслихата освобожден от своих обязанностей в связи с окончанием срока полномочий, - говорится в сообщении. Асылан Кумаров родился в 1982 году в Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова по специальности экономист-менеджер. С 2004 по 2011 годы занимал различные должности в управлении финансов Атырауской области». С 2011 по 2018 годы занимал пост члена ревизионной комиссии по Атырауской области.