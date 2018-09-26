В МПС ДВД ЗКО сообщили, что на сегодняшний день на территории области установлено порядка 600 камер видеонаблюдения, в том числе по системе «Безопасный двор» во всех участковых пунктах полиции УВД г.Уральска. Камеры установлены во дворах домов, в местах массового пребывания людей, монитор для отслеживания и сервера для сохранения видеозаписей расположены в участковых пунктах полиции. В каждом административном участке установлено порядка 10 – 15 видеокамер. Для работы с данной системой ДВД привлекает общественных помощников, студентов, состоящих в студенческих отрядах содействия полиции (СОСП), которые в свободное от учёбы время в участковых пунктах полиции по месту жительства привлекаются в качестве операторов. В основном это студенты юридических факультетов, которые в дальнейшем планируют работать в системе органов внутренних дел, также к этой работе привлекаются студенты проходящие учебную практику. - С начала года с помощью систем видеонаблюдения раскрыто более 60 преступлений, в том числе 27 грабежей, 17 хулиганств, 13 краж и пресечено более 10 тысяч различных административных правонарушений, в том числе 1481 мелких хулиганств, 3079 распитий алкогольных напитков в общественных метах и курения в неустановленных местах, - сообщили в МПС ДВД ЗКО. К слову, согласно Закону Республики Казахстан «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка» лицам, участвующим в охране общественного порядка, предусмотрено денежное поощрение.