В областном акимате состоялось очередное заседание региональной комиссии по противодействию коррупции под председательством акима Атырауской области Нурлана Ногаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На повестке дня стояли вопросы оказываемых мер по противодействию коррупции и соблюдения этического кодекса государственных служащих. Перед главой региона отчитались руководитель департамента государственных доходов по Атырауской области Ерлан Жанбаев и начальник управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Нурлан Ахметбаев. В частности, спикеры огласили итоги проведенного анализа коррупционных рисков, профилактических мероприятий, контроля в сфере госслужбы, а также мероприятий по повышению качества оказания госуслуг. - Нами уделяется особое внимание внедрению цифровизации. В настоящее время органами государственных доходов предоставляется 48 видов государственных услуг. 26 услуг оказываются через государственную корпорацию «Правительство для граждан». Вместе с тем проводится работа по дальнейшему переводу в электронный формат оставшихся 14 госуслуг, оказываемых в бумажном формате,- рассказал руководитель департамента государственных доходов по Атырауской области Ерлан Жанбаев. Глава региона положительно оценил проводимую работу органами государственных доходов и отметил, что в области проводится масштабная работа по налаживанию прямой взаимосвязи между госорганами и населением. - По поручению главы государства идет работа по налаживанию обратной связи государственных органов с населением, руководителями всех уровней проводятся личные приемы граждан. Кроме того, ведется активная работа в социальных сетях - успешно работают два приложения Telegram и АCQ, в каждом из них зарегистрировано по 3 000-3 500 человек, все обращения обрабатываются, после чего происходит прямой контакт с населением. Управления принимают жалобы и отправляют свои ответы. Данная инициатива показывает хорошие результаты. Мы продолжим работу по дальнейшему развитию этой связи, - подытожил Нурлан Ногаев. В завершении заседания аким Атырауской области поручил руководителям всех государственных органов своевременно реагировать на жалобы и запросы населения, ежедневно повышая качество оказываемых государственных услуг.