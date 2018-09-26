На повестке дня стояли вопросы оказываемых мер по противодействию коррупции и соблюдения этического кодекса государственных служащих. Перед главой региона отчитались руководитель департамента государственных доходов по Атырауской области Ерлан Жанбаев и начальник управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Нурлан Ахметбаев. В частности, спикеры огласили итоги проведенного анализа коррупционных рисков, профилактических мероприятий, контроля в сфере госслужбы, а также мероприятий по повышению качества оказания госуслуг. - Нами уделяется особое внимание внедрению цифровизации. В настоящее время органами государственных доходов предоставляется 48 видов государственных услуг. 26 услуг оказываются через государственную корпорацию «Правительство для граждан». Вместе с тем проводится работа по дальнейшему переводу в электронный формат оставшихся 14 госуслуг, оказываемых в бумажном формате,- рассказал руководитель департамента государственных доходов по Атырауской области Ерлан Жанбаев. Глава региона положительно оценил проводимую работу органами государственных доходов и отметил, что в области проводится масштабная работа по налаживанию прямой взаимосвязи между госорганами и населением. - По поручению главы государства идет работа по налаживанию обратной связи государственных органов с населением, руководителями всех уровней проводятся личные приемы граждан. Кроме того, ведется активная работа в социальных сетях - успешно работают два приложения Telegram и АCQ, в каждом из них зарегистрировано по 3 000-3 500 человек, все обращения обрабатываются, после чего происходит прямой контакт с населением. Управления принимают жалобы и отправляют свои ответы. Данная инициатива показывает хорошие результаты. Мы продолжим работу по дальнейшему развитию этой связи, - подытожил Нурлан Ногаев. В завершении заседания аким Атырауской области поручил руководителям всех государственных органов своевременно реагировать на жалобы и запросы населения, ежедневно повышая качество оказываемых государственных услуг.