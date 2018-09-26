Иллюстративное фото из архива "МГ" В соцсети анонимный пользователь пожаловался на то, что якобы инспектор в школьном туалете избил учащегося и даже, утверждает автор, применил электрошокер. В самом учебном заведении подтвердили, что 22 сентября произошел конфликт между учеником и инспектором по делам несовершеннолетних. - В школе произошел инцидент – конфликт между учеником и школьным инспектором, который закончился избиением ребенка. Школьный инспектор – сотрудник Илекского отдела полиции. В тот же день мы обратились в медпункт. Состояние ребенка было нормальное. В классе начиналась беседа профилактическая, а потом инспектор, видимо, воспользовавшись своим служебным положением нарушил должностные обязанности – вывел ребенка на улицу, - рассказала подробности директор школы-гимназии № 2 Сания Данишева. После инцидента скандального полицейского на время служебной проверки отстранили с работы. Выясняются детали конфликта, но в ДВД уже выяснили, что никакого электрошокера в деле не было. - Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. Однако сообщаем, что факт применения электрошокера инспектором не подтверждается, - прокомментировал руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ерболат Саркулов.