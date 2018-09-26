Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 сентября в управлении государственных доходов прошла встреча с предпринимателями и налоговиками, где обсуждался вопрос установки приборов учета. Счётчик позволяет в режиме online отслеживать, сколько топлива было закуплено и сколько реализовано. Как выяснилось, чтобы установить один такой прибор, владельцу АЗС придется заплатить за него не меньше 2,5 млн тенге. Потянуть такую сумму может не каждый. - Этот вопрос у нас давно поднимался, мы не сразу к нему пришли. У предпринимателей было время, чтобы купить и установить этот прибор. Он дает нам полный контроль по нефтепродуктам, помогает в борьбе с теневой экономикой. И еще это минимизация коррупционных рисков, - говорит руководитель УАКН ДГД по ЗКО Ерболат ГАЙНЕШЕВ. С начала года лишь 70% владельцев автозаправок смогли приобрести и установить контрольные приборы учета. Требования вступают в силу с начала января следующего года. Если он не будут исполнены, предпринимателям грозит крупный штраф, а главное - приостановление деятельности. - Штраф на физических лиц будет в размере 20 МРП, на субъекты малого предпринимательства и некоммерческие организации - 50 МРП, на субъекты среднего предпринимательства в размере 100 МРП, крупным предпринимателям грозит штраф 300 МРП и конфискация нефтепродуктов, - сказал заместитель руководителя УГД по г. Уральск Есенжол БЕРДИГАЛИЕВ. Поставщик оборудования Михаил НОВИКОВ заявил, что любое устройство, даже у самого надежного изготовителя может выйти из строя, его ремонт осуществляется на заводе изготовителя минимум в течение месяца. Как работать предпринимателю, пока прибор не отремонтируют, неизвестно. Кроме этого, есть вероятность того, что с нового года топливо поднимется в цене, но пока об этом не упоминается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.