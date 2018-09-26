В Актобе женщина разбилась насмерть, упав с пятого этажа (видео)

ЧП произошло сегодня примерно в 10 часов утра в микрорайоне Нурсити, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". MYtgvQjs0jo Что стало причиной трагедии пока неизвестно. В ДВД выясняют был ли это суицид или несчастный случай. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, звонок в скорую поступил в 10 часов 19 минут. В 10.22 врачи были уже на месте, но 26-летняя женщина была уже мертва. Все обстоятельства сейчас выясняются. Рената ГАРДИЕВА