Беззалоговый кредит – один из самых удобных финансовых инструментов, позволяющий быстро получить деньги на неотложные нужды. Давайте поговорим о том, какие условия стоит соблюсти, чтобы увеличить свои шансы на получение потребительского займа.
Мне срочно нужны деньги. Очень срочно. Банк может выдать мне деньги немедленно?
Рассмотрение любой кредитной заявки занимает время. Конечно, мы сейчас не говорим об ипотеке или подобном крупном займе, который требует большего количества документов. Однако к выдаче беззалогового кредита банки относятся с такой же ответственностью. Поэтому нужно помнить, что получить деньги мгновенно вряд ли получится. Процесс согласования вашей кредитной заявки может занять несколько дней. Конечно, банки стремятся ускорять свои внутренние процессы. Так, в Банке ВТБ (Казахстан)
– партнере этого материала - решение о выдаче кредита принимают в среднем за один рабочий день. При этом в самом отделении банка вы проведете совсем немного времени.
Я потерял удостоверение личности, но есть паспорт и права. Я смогу получить беззалоговый кредит?
Как нам пояснили в Банке ВТБ, беззалоговый кредит
можно получить по одному документу, удостоверяющему личность. Для граждан Казахстана - это удостоверение либо заграничный паспорт. Кредитование по водительскому удостоверению не предусмотрено законодательством.
У меня были просрочки по кредитам, которые я брал раньше. Это помешает?
Как и в случае с любыми кредитами, у заемщика должна быть «чистая» кредитная история хотя бы за последние 18 месяцев, за этот период у Вас не должно быть просрочек по предыдущим или действующим займам. Кроме того, банки проверяют и стабильность ваших пенсионных начислений за последние месяцы. Таким образом, заемщик, обращающийся в банк, должен иметь стабильный доход, регулярные пенсионные отчисления и хорошую кредитную историю.
Важно ли банку, на какие цели я беру кредит?
При оформлении потребительского беззалогового займа, обычно банк просит вас указать цель кредитования, но он не требует дополнительных подтверждений
предстоящей крупной покупки или планируемого путешествия. Менеджеры Банка ВТБ (Казахстан) советую всегда говорить истинную причину, на которую вам нужны деньги, так как у банкиров большой опыт, они подскажут, какой именно вид кредита лучше подойдет под ваши цели и не станет для вас непосильной ношей.
Мне нужно 10 млн тенге. Это не слишком много для беззалогового кредита?
В этом случае стоит провести небольшое исследование и изучить условия по беззалоговым займам. Банки постоянно предлагают что-то новое и расширяют возможности кредитования. Но, как правило, без залога более 5 млн тенге не выдают. В случае с кредитом наличными от Банка ВТБ (Казахстан) заемщик может получить до 4 млн тенге на срок до 5 лет. При этом одобренная сумма будет зависеть от вашего дохода и наличия других кредитов. Чем выше доход, тем больше может быть ваш кредит.
А если у меня уже есть несколько потребительских кредитов, мне могут дать еще один?
Да, если долговая нагрузка будет сопоставима с вашими доходами, а кредитная история не запятнана. Как правило, банки ориентируются на то, чтобы ежемесячный платеж по всем вашим кредитам не превышал 50% от дохода, который вы подтверждаете документами. Кроме того, ради собственного удобства вы можете «собрать» все свои кредиты в один по программе рефинансирования, это позволит снизить размер ежемесячных выплат. Такая опция есть в Банке ВТБ (Казахстан). Окончательное решение о выдаче вам еще одного кредита может озвучить только менеджер банка.
