- Для регистрации в качестве участника аукциона физическим лицам необходимо представить заявку на участие в аукционе, платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса и документ, удостоверяющий полномочия представителя. Юридическим лицам необходимо представить заявку на участие в аукционе, платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса, нерезиденты представляют легализованную выписку из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки и документ, удостоверяющий полномочия представителя, - сообщили в пресс-службе акима Уральска. Регистрация участников аукциона производится со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за 24 часа до начала аукциона. Для более подробной нужно обращаться по адресу: г.Уральск, пр.Достык-Дружба, 182/1, 2п-кабинет. Телефон для справок: 8 (7112) 50-08-75.