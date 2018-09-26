По информации пресс-службы ГУ "ЗРАОСО" КЧС МВД, 20 сентября 52-летний житель Атырауской области вышел на охоту. Вечером охотник поговорил с женой по телефону, после чего в течение двух суток не выходил на связь. Обеспокоенная женщина обратилась к спасателям. - 23 сентября сразу после поступления сообщения спасатели ГУ «Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда» оперативно выехали на поиски мужчины на автомашине ТРЭКОЛ на правое побережье Каспийского моря. В поисково-спасательных работах были задействованы 4 человека и собака. В течение дня спасатели обследовали местность в районе местечка Камышитово вблизи побережья Каспийского моря, однако следов пропавшего обнаружено не было. В первый день поиски результатов не дали, - рассказали в пресс-службе ГУ "ЗРАОСО". 24 сентября спасатели продолжили поиски пропавшего охотника. Вечером около 16:00 сотрудники ГУ "ЗРАОСО" нашли пропавшего охотника на участке Мартыши Исатайского района Атырауской области. После выяснения обстоятельств стало известно, что машина охотника "УАЗ" застряла в грязи, а в той местности, где оказался мужчина, отсутствует мобильная связь. - Благодаря оперативным, слаженным действиям поисково-спасательные работы закончились благополучно, охотник нашелся живым и невредимым. Супруги выразили благодарность спасателям ГУ "ЗРАОСО" КЧС МВД РК, - сообщили в пресс-службе.