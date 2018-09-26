Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам жительницы города Людмилы, она уже второй день приезжает в управление государственных доходов, чтобы оплатить налог на квартиру. - Мне пришло извещение о том, что нужно погасить задолженность. Я приехала и вижу огромную очередь. В помещении душно. Людей много. Все ждут своей очереди в 5 кабинет, - пожаловалась Людмила. Как рассказали в отделе разъяснений управления государственных доходов, подобный ажиотаж наблюдается каждый год. - Каждый год в сентябре у нас подобная ситуация. В июле или в августе мало кто приходит, а в сентябре начинается сезон. Хотя мы всем горожанам заранее выслали уведомления и извещения о сумме задолженности и о необходимости оплаты налога до 1 октября. Речь идет о налоге на имущество и на землю для физических лиц за 2017 год. Мы выделили посетителям целый зал и поставили стулья, - рассказала руководитель отдела разъяснений управления государственных доходов ЗКО Наталья КАМЫШЕВА. Стоит отметить, что если гражданин не получил получил подобное уведомление, то ему необходимо будет самостоятельно обратиться в управление государственных доходов. Здесь же можно получить информацию о сумме задолженности. - Хочу отметить, что налог на имущество и землю необходимо оплатить до 1 октября этого года, а налог на транспорт горожане должны будут заплатить до 31 декабря 2018 года. Оплатить можно во всех банках и отделениях Казпочты, - пояснила Наталья КАМЫШЕВА. SvnrTW7Gd9M Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.