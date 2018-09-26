Полицейские Актау задержали подозреваемого в краже урны с пожертвованиями для больных детей

Кража ящика для пожертвований произошла в одном из магазинов в 26 микрорайоне Актау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 8o19corR0V4 В Актау по горячим следам раскрыта кража из магазина ящика для пожертвований. В похищении благотворительных средств подозревается местный житель. По данным полиции, инцидент произошел несколько дней назад в магазине «НВЕР» в 26 микрорайоне Актау. Полицейские получили сообщение о краже от хозяина магазина. Камера видеонаблюдения зафиксировала кражу урны, в которую собирали пожертвования для нуждающихся. По данному факту проводится досудебное расследование. - Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 188 УК РК "Кража", - сообщили в правоохранительных органах. Регина ЯСНАЯ