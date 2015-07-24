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Социум

За смерть рабочего к одному году ограничения свободы осужден начальник стройки в ЗКО

Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда ЗКО. Бурлинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении начальника стройки, который обвинялся по статье 156 УК РК - "Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенного лицом, на которого были возложены обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека". Согласно материалам уголовного дела, начальник стройки, являясь должностным лицом, нарушил правила охраны тр
Анэль Кайнеденова
За смерть рабочего к одному году ограничения свободы осужден начальник стройки в ЗКО
Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru
Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru
 Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда ЗКО. Бурлинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении начальника стройки, который обвинялся по статье 156 УК РК - "Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенного лицом, на которого были возложены обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека". Согласно материалам уголовного дела, начальник стройки, являясь должностным лицом, нарушил правила охраны труда. Так, в нарушение требований закона работодатель не произвел внутренний контроль по безопасности и охране труда и без проведения инструктажа на рабочем месте, допустил к строительно-монтажным работам двух рабочих. В итоге один из рабочих без закрепления страховочного каната упал с высоты 5 метров и от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По уголовному делу между прокурором и подсудимым в стадии судебного разбирательства дела было заключено процессуальное соглашение о признании вины. Приговором суда подсудимый начальник стройки был признан виновным и ему было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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