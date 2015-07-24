За смерть рабочего к одному году ограничения свободы осужден начальник стройки в ЗКО

Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда ЗКО. Бурлинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении начальника стройки, который обвинялся по статье 156 УК РК - "Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенного лицом, на которого были возложены обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека". Согласно материалам уголовного дела, начальник стройки, являясь должностным лицом, нарушил правила охраны тр