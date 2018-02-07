За сутки из Уральска вывезено более 1000 кубов снега

6 февраля в Уральске прошел снегопад, и рабочие ТОО "Жайык таза кала" работали в три смены, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководител ТОО "Жайык таза кала" Асылбек САККАЗОВ, всего из города вывезено 93993 кубометра снега. - В каждую смену на улицы города выходят порядка 350 рабочих. 6 февраля были очищены от снега дороги, где ездит общественный транспорт. Все улицы мы чистили несколько раз, так как снег прекратился только вечером, - пояснили в ТОО "Жайык таза кала". - Всего за сутки из Уральска вывезли 1085 кубических метров снега. С