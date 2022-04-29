«Курс на построение Нового Казахстана исходит из необходимости обеспечения честной и свободной политической конкуренции. Для этого мы должны создать максимально благоприятную среду для институционального и организационного развития партий», – отметил Глава государства. Главными мерами, способствующими этому, обозначены: снижение регистрационного порога в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек, сокращение минимальной численности инициативной группы граждан для создания партии с 1000 до 700 человек, уменьшение минимальной численности региональных представительств с 600 до 200 человек. Народная партия Казахстана поддерживает Послание Президента и приветствует усиление партийной конкуренции. Потому что политическое многообразие содействует созданию равных возможностей участия в политическом процессе всех социально-политических сил, повышая эффективность народовластия и вовлекая в политическую деятельность более широкие слои населения. В свою очередь, в конкуренции за привлечение и сохранение симпатии электората политические партии сталкиваются с необходимостью формирования прочных и длительных взаимоотношений со своими избирателями. Таким образом, каждая партия и ее филиалы будут поднимать жизненно важные и актуальные проблемы наших граждан, искать пути решения социальных проблем, содействовать в решении запросов граждан. В данном случае стремление НПК к политическому плюрализму не должно вызывать вопросов, поскольку главная ценность нашей партии, как закреплено в ее Программе, это гражданин, представление его интересов и защита его прав. Больше партий смогут повлиять на решение проблем большего количества казахстанцев. Западно-Казахстанский филиал НПК также ставит одними из первостепенных задач своей деятельности поддержку людей в решении волнующих их вопросов, укрепление содержательного общественного диалога и усиление обратной связи с населением. За прошлый год филиал провел 75 мероприятий, где в открытом обсуждении поднимались самые актуальные проблемы жителей области, имеющих высокое общественное значение, и вырабатывались рекомендации для государственных органов и органов местного самоуправления. К примеру, одной из самых оживленных и конструктивных стала дискуссия, развернувшаяся в ходе круглого стола на тему «Инфляция в Западном Казахстане». И это неудивительно, ведь практически всех жителей Казахстана волнует вопрос колоссального отрыва цен от реальных доходов и данных официальной статистики от реального положения дел. Официальный показатель подорожания продовольствия – 11,4%. Но даже эта цифра маскирует действительность. На некоторые важные группы товаров цены с прошлого года поднялись более чем на 50%. Поэтому возникают логичные вопросы. Зачем нужны декларативные документы, если они не исполняются? Почему никто не отвечает за провальные инфляционные прогнозы? Народная партия Казахстана считает, что необходимо создать действенный механизм системной (ежегодной) индексации минимальной заработной платы, оплаты труда наемных работников как в государственном, так и в частном секторах. Мы считаем, что в условиях постоянно растущей инфляции – это единственная возможность компенсации падения доходов казахстанцев. Общественная приемная ЗКОФ НПК не оставляют без внимания устные и письменные обращения граждан. В основном обращения касаются очередности на жилье, землю, алиментов, строительства дорог. На их основе были подготовлены и направлены письма в соответствующие государственные органы. Таким образом, например, в Уральске по улице Актюбинской был произведен капитальный ремонт автодороги. Юрист областного филиала ведет консультирование граждан и оказывает им юридическую поддержку. Я надеюсь и убежден, что качественное и количественное увеличение политических партий станет драйвером развития демократии в Казахстане. Что каждая зарегистрировавшая партия станет опорой для наших граждан. Наша партия приветствует усиление партийной конкуренции и выступает за максимально свободные и честные выборы! Заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала НПК Ниязбек Есеналиев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.