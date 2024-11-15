Забастовка в Жанаозене: что ответили на требования нефтяников в «КазМунайГазе»

12 ноября в Жанаозене сотрудники компании «Управление буровых работ» провели митинг, временно приостановив работу. Бастующие выдвинули руководству ряд требований, касающихся условий труда и кадровой политики. Одними из основных просьб митингующих стали трудоустройство детей пенсионеров компании и детей работников, которые утратили здоровье на производстве.

12 ноября в Жанаозене сотрудники компании «Управление буровых работ» провели митинг, приостановив работу. Бастующие выдвинули руководству ряд требований, касающихся условий труда и кадровой политики. Одними из основных просьб митингующих стали трудоустройство детей пенсионеров компании и детей работников, которые утратили здоровье на производстве. Кроме того, нефтяники выразили недовольство уровнем заработных плат и подняли проблему безработицы в Жанаозене, считая, что вопрос нуждается в решении в кратчайшие сроки.

В настоящее время первый заместитель председателя правления КМГ Курмангазы Исказиев находится в Жанаозене. Касательно требований работников «Озенмунайгаз» в КМГ сообщили следующее:

Трудоустройство детей пенсионеров (бывших работников).

Приём детей пенсионеров (бывших работников) «Озенмунайгаз» напрямую в штат нарушает действующий алгоритм трудоустройства, утверждённый в 2020 году. Согласно алгоритму дети пенсионеров трудоустраиваются наравне с безработными гражданами в соотношении 50/50. Выполнение данного требования не представляется возможным, так как нарушит права других безработных в Жанаозене, ожидающих своей очереди на трудоустройство.

Увеличение выплаты при раннем уходе на пенсию (300 МРП).

В «Озенмунайгаз» действует специальная предпенсионная программа, которая позволяет работникам выходить на пенсию преждевременно. Условия предпенсионной программы привязаны к МРП, стажу и возрасту работника, при этом, есть возможность трудоустройства члена семьи. Размер выплаты рассчитывается исходя из МРП в зависимости от стажа работника и количества месяцев, оставшихся до пенсии. При этом, максимальный размер 125 МРП установлен для работников со стажем свыше 40 лет.

К примеру, работник, отработавший больше 40 лет, на сегодня при раннем выходе на пенсию в 60 лет, получает 16,6 млн тенге. Требование работников заключается в увеличении МРП со 125 до 300 МРП, что повысит размер выплаты более чем в два раза. Однако, в компании уже созданы хорошие условия, где размер социальной поддержки на одного работника — один из самых высоких.

Строительство базы по ремонту спецтехники на 1000 мест управление обслуживания скважин

«Озенмунайгаз» ежегодно обновляет спецтехнику, и сейчас обновлено 65% парка, включая технику Управления буровых работ. С 2022 по 2024 год на это потратили более 22 млрд тенге, а до 2029 года планируется выделить еще более 53 млрд тенге. Благодаря обновлению техники меньше нужно ремонтов, поэтому строительство новой ремонтной базы, как требуют работники, пока нецелесообразно. Подобное обновление спецтехники идет во всех компаниях группы КМГ.

Возврат редакции коллективного договора 2013 года и переход на обособленную систему оплаты труда.

Профсоюз предлагает вернуть пункт 5.19 коллективного договора от 2013 года, когда индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные взносы оплачивались за счет работодателя. С 2017 года выплаты сотрудникам производятся после удержания налогов, что соответствует законодательству РК. С июля 2024 года в «Озенмунайгазе» начаты работы по переходу на новую систему оплаты труда. Разработаны Правила, основанные на справедливой оценке сложности работы, с участием профсоюзов и министерства труда РК. В настоящее время проводятся согласования.

Повышение категории машинистов и операторов подземного и капитального ремонта скважин до 6-7 разрядов.

Разряды устанавливаются по Единому тарифно-квалификационному справочнику, утвержденному приказом министерства труда РК от 2018 года. Сейчас машинистам и операторамподземного ремонта скважин на сложных участках оплата производится по 6 разряду, что обеспечивает справедливую оплату за такую работу.

Включение в коллективный договор доплаты 30% к заработной плате.

Согласно законодательству страны и правилам оплаты труда 2023 года, доплата до 30% производится за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания или выполнение дополнительных функций. Также зарплата работников ежегодно индексируется и превышает среднюю зарплату, чем в других нефтедобывающих предприятиях региона.

Напомним, что в 2011 году в компании «Управление буровых работ», основанной после трагических событий в Жанаозене, произошла многомесячная забастовка нефтяников с требованиями улучшения условий труда. Забастовка была подавлена, что привело к гибели 17 человек.