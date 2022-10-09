Девятого октября в Уральске прошёл HALF MARATHON 2022. Участники забега, коих было немало, должны преодолеть три дистанции на выбор: 3, 10.5 и 21.1 километр. Организаторы мероприятия - команда Uralskrunners совместно с управлением физической культуры и спорта ЗКО. Забег, по их словам, необходим для пропаганды здорового образа жизни. Участники оплатили первоначальный взнос в размере восьми тысяч тенге. Всем финишировавшим участникам вручают памятные медали.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.