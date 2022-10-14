Заболеваемость ОРВИ растёт в Алматы. Жители винят отсутствие отопления
Эпидемиологи связи пока не видят.
Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымхан Алпысбайулы на брифинге в РСК сообщил, что в городе наблюдается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ. Только за последнюю неделю зарегистрировано 28 586 случаев. И это больше, чем годом ранее в этот же период.
Заместитель главы департамента Асель Калыкова считает, что влиять рост заболеваемости (по сравнению с прошлым годом) могут как погодные условия, так и улучшенная диагностика. Журналисты поинтересовались, не связано ли это с отсутствием отопления.
- Учёт проводится ежедневно. При заболевании объекты первичной медико-санитарной помощи или любое другое лечебное учреждение устанавливает пути и факторы, которые способствовали заболеваниям. Есть такие факторы как переохлаждение, контакт с больным. Переохлаждение в нашем случае не трактовалось - связано ли с несвоевременной подачей отопления в жилые дома и учреждения. Такой учёт не проводился и не проводится. Но ваше предложение мы учтём, будем более тщательнее проводить опрос, - ответила Калыкова.
По её словам, любое переохлаждение организма, на природе или в жилых помещениях, оказывает влияние на состояние организма человека.
- Мы рекомендуем населению не переохлаждаться, одеваться теплее, использовать обогреватели, это повсеместно звучит. А выйти в акимат с предложением о пересмотре сроков отопительного сезона, будет рассмотрено нами, - заключила замглавы ДСЭК.
Стоит отметить, что уже две недели жители в социальных сетях жалуются на холодные квартиры. Днём температура воздуха на улице хоть и доходит до +18..+20 градусов, ночью за окном бывает всего +3..+5 градусов, из-за чего жильё остывает. В прошлые годы аким (тогда ещё Сагинтаев) принимал решение начинать отопительный сезон раньше из-за пандемии коронавируса. В этом году жители даже не знают, в какие числа стоит ожидать подачу отопления.
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