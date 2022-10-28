Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Забросали судью бутылками: ФК «Акжайык» оштрафовали за конфликт после матча с «Кызыл-Жар»

Главный тренер команды дисквалифицирован на четыре матча, а доктор должен будет выплатить штраф, передаёт портал «Мой ГОРОД». На заседании контрольно-дисциплинарного комитета при казахстанской федерации футбола обсудили конфликт, который произошёл 23 октября после матча «Акжайык» - «Кызыл-Жар». Тогда местная команда сыграла в ничью с гостями. Такой исход матча вызвал бурю негодования со стороны болельщиков, игроков и тренеров. В потасовке принимали участие не только фанаты, но и сами футболисты. Под завершение конфликта судью матча забросали пластиковыми бутылками и стаканчиками. Решением коми
Дана Рахметова
Забросали судью бутылками: ФК «Акжайык» оштрафовали за конфликт после матча с «Кызыл-Жар»
Главный тренер команды дисквалифицирован на четыре матча, а доктор должен будет выплатить штраф, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Пластиковыми бутылками и стаканчиками забросали судью после матча &quot;Акжайык&quot; - &quot;Кызыл-Жар&quot;
Пластиковыми бутылками и стаканчиками забросали судью после матча &quot;Акжайык&quot; - &quot;Кызыл-Жар&quot;
На заседании контрольно-дисциплинарного комитета при казахстанской федерации футбола обсудили конфликт, который произошёл 23 октября после матча «Акжайык» - «Кызыл-Жар». Тогда местная команда сыграла в ничью с гостями. Такой исход матча вызвал бурю негодования со стороны болельщиков, игроков и тренеров. В потасовке принимали участие не только фанаты, но и сами футболисты. Под завершение конфликта судью матча забросали пластиковыми бутылками и стаканчиками. Решением комиссии, за необеспечение безопасности внутри стадиона, за выход на поле постороннего лица, который вступил в конфликт с представителями ФК «Кызыл-Жар», а так же за выброс посторонних предметов в сторону официального лица матча «Акжайык» оштрафован на 300 МРП - 918 900 тенге. Клуб должен оплатить штраф до 26 ноября этого года. Кроме этого, за неспортивное поведение, за оскорбление официального лица матча, за использование нецензурной брани главный тренер команды «Акжайык» Олег Беженарь дисквалифицирован на четыре матча.
– Мы не довольны результатом, но к ребятам претензий нет. Мы благодарим их за проделанную работу. Но то, как отработала сегодня судейская бригада - это издевательство над нашими парнями, над нашим клубом и над казахстанским футболом. Так нельзя. Извините за резкость, у меня всё, - сказал Олег Беженарь после матча.
Наказали и врача уральской команды Азамата Тлеубаева. Причина - бросание бутылки в агрессивной форме в сторону официального лица матча, когда тот уходил с поля. Он оштрафован на 30 МРП или 91 890 тенге. Врач должен их выплатить в течение месяца. К слову, в турнирной таблице ФК «Акжайык» расположился на последнем месте и рискует оказаться в первой лиге. Впереди у клуба две игры с актауским «Каспий» и с костанайским «Тоболом». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
футбол штраф клуб

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article