– Мы не довольны результатом, но к ребятам претензий нет. Мы благодарим их за проделанную работу. Но то, как отработала сегодня судейская бригада - это издевательство над нашими парнями, над нашим клубом и над казахстанским футболом. Так нельзя. Извините за резкость, у меня всё, - сказал Олег Беженарь после матча.Наказали и врача уральской команды Азамата Тлеубаева. Причина - бросание бутылки в агрессивной форме в сторону официального лица матча, когда тот уходил с поля. Он оштрафован на 30 МРП или 91 890 тенге. Врач должен их выплатить в течение месяца. К слову, в турнирной таблице ФК «Акжайык» расположился на последнем месте и рискует оказаться в первой лиге. Впереди у клуба две игры с актауским «Каспий» и с костанайским «Тоболом». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Забросали судью бутылками: ФК «Акжайык» оштрафовали за конфликт после матча с «Кызыл-Жар»
Главный тренер команды дисквалифицирован на четыре матча, а доктор должен будет выплатить штраф, передаёт портал «Мой ГОРОД». На заседании контрольно-дисциплинарного комитета при казахстанской федерации футбола обсудили конфликт, который произошёл 23 октября после матча «Акжайык» - «Кызыл-Жар». Тогда местная команда сыграла в ничью с гостями. Такой исход матча вызвал бурю негодования со стороны болельщиков, игроков и тренеров. В потасовке принимали участие не только фанаты, но и сами футболисты. Под завершение конфликта судью матча забросали пластиковыми бутылками и стаканчиками. Решением коми