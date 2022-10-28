Забросали судью бутылками: ФК «Акжайык» оштрафовали за конфликт после матча с «Кызыл-Жар»

Главный тренер команды дисквалифицирован на четыре матча, а доктор должен будет выплатить штраф, передаёт портал «Мой ГОРОД». На заседании контрольно-дисциплинарного комитета при казахстанской федерации футбола обсудили конфликт, который произошёл 23 октября после матча «Акжайык» - «Кызыл-Жар». Тогда местная команда сыграла в ничью с гостями. Такой исход матча вызвал бурю негодования со стороны болельщиков, игроков и тренеров. В потасовке принимали участие не только фанаты, но и сами футболисты. Под завершение конфликта судью матча забросали пластиковыми бутылками и стаканчиками. Решением коми