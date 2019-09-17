Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, вызов на пульт пожарных поступил сегодня, 17 сентября, в 16.49. – В одноэтажном железобетонном здании ангарного типа горели пластиковые отходы на плошади 600 квадратных метров. Здание принадлежит АО "Уральский завод металлоконструкций и цинкования". С 2015 года опечатан судебными исполнителями и выставлен на торги. На месте работают 65 пожарных и 18 единиц техники, - сообщил Ерлан Турегелдиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.