Заброшенные склады в районе Сельмаша сгорели в Актобе

Сегодня, 20 мая, в Актобе горело 1000 квадратных метров заброшенных складов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожарные с трудом добрались до объекта тушения: дорогу загородили выброшенный металлолом и груды мусора. К тому же в Актобе сегодня на сутки отключили холодную воду. Пожарным пришлось набирать воду из русла реки Саздинка в 12 микрорайоне. Поэтому работы затянулись, хотя, со слов сотрудников ДЧС, они могли справиться с огнем гораздо раньше. - В ликвидации пожара было задействовано около 30 человек и 4 единицы спецтехники. Пожар был потушен в течение 2 часов, - пояснил замести