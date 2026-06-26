Зачем мошенники просят казахстанцев сделать бесплатное фото? Предупреждение Нацбанка

Аферисты притворяются мобилографами в аэропортах и на вокзалах, чтобы тайно собирать биометрию граждан и обчищать их счета.

Национальный банк предупредил казахстанцев о новых опасных схемах мошенничества. Аферисты пытаются завладеть личными смартфонами граждан и украсть их биометрические данные для кражи денег.

По информации регулятора, злоумышленники используют методы социальной инженерии в местах массового скопления людей - в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах. Именно там граждане чаще всего спешат и теряют бдительность.

Нацбанк выделил две основные уловки, которые сейчас активно применяют преступники:

"Бесплатная фотосессия": Мошенники выдают себя за начинающих мобилографов и предлагают прохожим бесплатно сняться для их портфолио. На самом деле так они собирают качественные биометрические данные (фото и видео лица), которые затем используют для обхода банковских систем защиты, создания дипфейков и рассылки фейковых просьб о помощи от имени жертвы.

Мошенники выдают себя за начинающих мобилографов и предлагают прохожим бесплатно сняться для их портфолио. На самом деле так они собирают качественные биометрические данные (фото и видео лица), которые затем используют для обхода банковских систем защиты, создания дипфейков и рассылки фейковых просьб о помощи от имени жертвы. "Срочный звонок": Аферисты просят мобильный телефон под предлогом экстренной связи. Пока владелец отвлечён, они успевают провести операции в банковских приложениях или тайно загрузить софт для удалённого управления устройством.

В Национальном банке детально описали техническую сторону схемы с передачей гаджета незнакомцам.

- Одной из распространённых мошеннических схем является просьба предоставить мобильный телефон якобы для совершения срочного звонка. За короткое время злоумышленники могут перевести деньги через банковские приложения или установить на устройство программы удаленного доступа - HopToDesk, RustDesk, RuDesktop, AnyDesk или TeamViewer, - объяснили в Нацбанке.

Чтобы не лишиться сбережений, регулятор настоятельно призывает казахстанцев проявлять максимальную бдительность: ни под какими предлогами не отдавать свои мобильные телефоны посторонним лицам, не называть приходящие в SMS коды подтверждения, а также держать в секрете реквизиты платёжных карт и любые другие персональные сведения.