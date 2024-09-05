Лекарства от ВПЧ не существует, и единственный способ предотвратить заражение — это вакцинация.

Это удача, что мы ее получили: врач-онколог из Уральска о вакцине для девочек

Сегодня, 5 сентября в городской многопрофильной больнице прошел семинар, на котором врач-онколог рассказал зачем вакцинировать 11-летних девочек против вируса папилломы человека. Заместитель руководителя областного онкологического диспансера Нурлан Тулемисов пояснил, что ВПЧ вызывает заболевания, которые в основном передаются половым и контактным путём. Эти заболевания имеют скрытое начало и могут долго сохраняться в организме, вызывая как доброкачественные, так и злокачественные новообразования в местах заражения. ВПЧ — это группа распространённых вирусов, поражающих кожу и слизистые оболочки.

По словам врача, 80% сексуально активных людей заражаются вирусом папилломы человека (ВПЧ) в течение жизни. В России до 40% женщин в разных группах инфицированы онкогенными штаммами ВПЧ, и некоторые могут повторно заразиться.

— До 99% всех случаев рака шейки матки связаны с ВПЧ. До 87% всех случаев рака вульвы связаны с ВПЧ. До 75% рака влагалища связаны с ВПЧ и до 90% случаев рака анального канала тоже связаны с ВПЧ. Бывают случаи рака ротоглотки и полового члена связанные с ВПЧ. Заражение вирусом, как и его носительство, может протекать бессимптомно. Вирус не протекает в кровь, инфекционный процесс протекает без воспалительной реакции. Проникая внутрь эпителиальной клетки, вирус начинает размножаться, вызывая патологические изменения инфицированных клеток эпителия. Со временем такие поражения могут привести к злокачественным новообразованиям, — сказал Нурлан Тулемисов.

Врач подчеркнул, что у женщин с нормальным иммунитетом рак шейки матки может развиваться на протяжении 15-20 лет. Однако при нарушениях в иммунной системе этот процесс ускоряется до 5-10 лет.

— К 2023 году около 130 стран участников ВОЗ внедрили вакцинацию ВПЧ в программы иммунизации. 107 стран. На 2023 год доступно шесть лицензированных вакцин. Страны стоят в очереди за вакциной. Это удача, что мы ее получили, у нас есть инструмент, который поможет снизить заболеваемость. В национальный календарь прививок ввели вакцинацию от ВПЧ "Гардасил". Вакцинировать будут девочек в возрасте 11 лет, вводить будут две дозы, одну в сентябре, вторую - через шесть месяцев. Вводить будут вакцину европейского производства, с информационного согласия родителей или опекунов. Взрослых прививать будут на платной основе или в рамках ОСМС, — говорит заместитель руководителя областного онкологического диспансера.

Врач-онколог отметил, что одна прививка стоит около 100 долларов (примерно 23 тысячи тенге), тогда как стоимость оперативного лечения рака составляет около 800 тысяч тенге. Лекарства от ВПЧ не существует, и единственный способ предотвратить заражение — это вакцинация. К слову, рак шейки матки занимает второе место по частоте среди онкологических заболеваний у женщин, уступая лишь раку молочной железы.

Напомним, что всего в области насчитываются пять тысяч девочек в возрасте 11-лет. Их вакцинирование назначено на середину сентября.



