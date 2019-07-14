Ведь если что – то ею запачкаете, очистить потом будет затруднительно. Хотя способы есть. Например, с кафеля и линолеума пену можно удалить при помощи смеси теплого растительного масла с 6% уксусом, в соотношении 1:1. Смачивать тряпочку и тереть, и тереть… Одежда от пены очищается так же, как и от жвачки. Складываете ее в пакет, помещаете в морозильник на часик, а потом отскребаете застывшую субстанцию ножом. Из волокон ткани пену можно удалить, промакивая ее ваткой, смоченной в бензине или уайт-спирите. После этого постирайте как обычно. Но лучше, конечно, при работе с монтажной пеной соблюдать осторожность: надевать одежду, которую не жалко выкинуть. А на руки – перчатки. А все поверхности рядом с рабочей зоной прикрывать газетами.