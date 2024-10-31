Чем полезна скандинавская ходьба: советы для здоровья от экспертов

Скандинавская ходьба — это активный вид физической нагрузки, в котором используются специальные палки, напоминающие лыжные. Этот метод не только повышает интенсивность тренировок, но и способствует более равномерному распределению нагрузки по всему телу.

Скандинавская ходьба — это активный вид физической нагрузки, в котором используются специальные палки, напоминающие лыжные. Этот метод не только повышает интенсивность тренировок, но и способствует более равномерному распределению нагрузки по всему телу.

Она активно применяется в реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, эффективна для лечения и профилактики ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и даже депрессии. В отличие от обычной ходьбы, скандинавская ходьба задействует все конечности и активирует почти все группы мышц, что делает занятия более продуктивными и полезными для общего состояния здоровья.

Кому подходит?

Скандинавская ходьба открыта для всех — от детей до пожилых людей. Она особенно полезна тем, кто хочет повысить свою выносливость и улучшить физическую форму, при этом минимизируя нагрузку на суставы.

Какая польза для здоровья?

Скандинавская ходьба способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Аэробная нагрузка улучшает кровообращение, способствует выработке оксида азота и повышает эластичность сосудов. Это особенно важно для людей с уже диагностированными сердечно-сосудистыми патологиями, но только после консультации с врачом.

Этот вид физической активности также рекомендуется людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, так как активные движения стимулируют выработку синовиальной жидкости, улучшая подвижность суставов. Для офисных работников скандинавская ходьба может стать отличным способом борьбы с гиподинамией и снижением напряжения в шейном отделе.

Люди с избыточным весом могут найти в скандинавской ходьбе одну из лучших форм активности: вовлечение верхней части тела позволяет увеличить расход калорий на 40–50% по сравнению с обычной ходьбой. При умеренной интенсивности можно сжигать от 400 до 450 ккал за час.

Как влияет на психологическое состояние?

Исследования показывают, что скандинавская ходьба и другие формы умеренной физической активности на свежем воздухе оказывают положительное влияние на психическое здоровье. Занятия помогают снизить уровень гормона стресса — кортизола и увеличить выработку эндорфинов, что способствует снижению тревожности и улучшению общего психоэмоционального состояния.

Как тренироваться?

Для новичков и людей с избыточным весом рекомендуется начинать с 15 минут прогулок 2-3 раза в неделю. Постепенно время занятий можно увеличивать до 30-60 минут. Оптимальное количество тренировок для достижения результатов — не менее трех раз в неделю.

Перед каждой тренировкой стоит провести разминку, включающую динамичные упражнения для основных групп мышц. Завершить занятие можно растяжкой мышц спины, бёдер, плеч и рук.

Кому нельзя?

Скандинавская ходьба подходит большинству людей, но есть определенные ограничения для тех, кто страдает от тяжелых хронических заболеваний в стадии обострения. Это включает инфекционные болезни, обострение артроза, выраженную неконтролируемую гипертонию и период восстановления после инфаркта миокарда.