870 тысяч пачек контрабандных сигарет пытались провезти через границу ЗКО

В департаменте государственных доходов ЗКО сообщили, что они совместно совместно с пограничной службой КНБ РК пресекли попытку оборота 870 тысяч пачек сигарет без документов.

В департаменте государственных доходов ЗКО сообщили, что они совместно совместно с пограничной службой КНБ РК пресекли попытку оборота 870 тысячи пачек сигарет без документов, а также без средств идентификации через государственную границу. По данному факту материал направили в департамент экономических расследований по ЗКО для принятия процессуального решения.

Согласно данным Бюро национальной статистики, казахстанцы тратят около 3% своих расходов на табачную продукцию. Табачная отрасль является вторым крупнейшим налогоплательщиком в стране после нефтяного сектора и обладает стабильным рынком сигарет. В 2023 году уровень контрабанды табачной продукции в Казахстане увеличился в 1,5 раза – с 6,3% в 2022 году до 9,5%, согласно независимым исследованиям.

Эта тенденция наблюдается уже несколько лет. По итогам 2020 года доля нелегальных сигарет выросла до 1,4%, а в 2021 году – до 3,3%. В 2022 году этот показатель удвоился, достигнув 6,3% от всего рынка сигарет в Казахстане. В прошлом году объем контрабандной табачной продукции вырос до 9,5%.