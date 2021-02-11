Предлагаем читателям "МГ" написать вопрос акиму города Абату Шыныбекову в комментариях.  Задай свой вопрос акиму Уральска Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.