Задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана

Арестовано имущество экс-чиновника и его родных: элитные дома, земельные участки, премиум автомобили. Иллюстративное фото из архива "МГ" Антикоррупционная служба сообщила о начале досудебного расследование в отношении должностных лиц министерства индустрии и инфраструктурного развития. Ранее ведомство вместе с Генеральной прокуратурой проверяло законность передачи месторождений полезных ископаемых. - Установлено, что должностные лица министерства под предлогом разведки, без проведения аукциона, незаконно передавали месторождения, по которым уже были установлены запасы твёрдых полезных ископаем