- Установлено, что должностные лица министерства под предлогом разведки, без проведения аукциона, незаконно передавали месторождения, по которым уже были установлены запасы твёрдых полезных ископаемых. Факт ранее проведённой разведки намеренно скрывался путем фальсификации документов. В результате аффилированные с должностными лицами предприниматели за минимальную стоимость подписного бонуса получали уже готовые к добыче месторождения, - говорится в сообщении.Государство из-за этих действий недополучило десятки миллиардов тенге. Седьмого ноября по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Токтабаев. Суд арестовал имущество самого экс-чиновника и его близких родственников. А это элитные частные дома, земельные участки и авто Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8. Расследование продолжается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана
Арестовано имущество экс-чиновника и его родных: элитные дома, земельные участки, премиум автомобили. Иллюстративное фото из архива "МГ" Антикоррупционная служба сообщила о начале досудебного расследование в отношении должностных лиц министерства индустрии и инфраструктурного развития. Ранее ведомство вместе с Генеральной прокуратурой проверяло законность передачи месторождений полезных ископаемых. - Установлено, что должностные лица министерства под предлогом разведки, без проведения аукциона, незаконно передавали месторождения, по которым уже были установлены запасы твёрдых полезных ископаем