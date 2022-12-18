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Задержан известный казахстанский журналист Михаил Козачков
Журналист подозревается в пособничестве организованной преступной группе, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из соцсетей В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании журналиста газеты «Время» и автора собственного Telegram-канала Михаил Козачкова. Журналиста подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. - Коспаев воспользовался услугами Козачкова с целью совершения информационных атак на жертв рейдерских захватов. В свою очередь, Козачков для оказания содействия ОПГ за щедрое вознаграждение привлёк своего друга Бурхана Жа
Журналист подозревается в пособничестве организованной преступной группе, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото из соцсетей
В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании журналиста газеты «Время» и автора собственного Telegram-канала Михаил Козачкова. Журналиста подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.
- Коспаев воспользовался услугами Козачкова с целью совершения информационных атак на жертв рейдерских захватов. В свою очередь, Козачков для оказания содействия ОПГ за щедрое вознаграждение привлёк своего друга Бурхана Жансейтова, имевшего многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Последний за счёт своих связей собирал для нужд ОПГ компрометирующую информацию, в том числе для последующего опубликования. Жансейтов также помогал Козачкову модерировать его телеграмм-канал, а именно создавал общественное мнение путем размещения совместно с другими участниками ОПГ комментариев к публикациям журналиста. При этом неугодные комментарии и пользователи удалялись, - говорится в сообщении.
В АФМ утверждают, что следствие доказало - Жансейтов и Козачков получили от активных членов ОПГ 52 млн тенге.
- Будучи посвящённым в преступные планы по рейдерскому захвату доли в проекте «Есентай сити», принадлежащей престарелой Джунусбековой, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих ее сына - Абдыгаппарова... В апреле к общественности обратился предприниматель Абдуллаев о рейдерском захвате завода по производству стекольной тары со стороны члена ОПГ Коспаева – Шалина Руслана, который попытался отстранить законного собственника от управления. По уже наработанной схеме, действуя в интересах ОПГ, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих владельца завода в глазах общественности. При этом распространялись заведомо ложные сведения об отравлении жителей Алматинской области алкогольной продукцией и якобы причастности потерпевшего предпринимателя к умышленному убийству. В начале июля 2022 года членам ОПГ Коспаева через свои источники в правоохранительных органах стало известно, что органами по финансовому мониторингу проводятся следственные и оперативные мероприятия по изобличению их преступной деятельности. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления, члены ОПГ Танашев, Шалин, Коспаев Айдос с участием Козачкова и Жансейтова при координации Коспаева Елдоса разработали план по дискредитации органа расследования и воспрепятствованию его работе. 12 июля текущего года в Алматы Жансейтов заблокировал машину с оперативными сотрудниками, осуществлявшими наблюдение за активным членом ОПГ – Коспаевым Айдосом. По заранее отработанному сценарию к месту происшествия прибыли адвокаты и Козачков, которые начали распространять общественности заведомо ложные сведения о якобы разоблаченной слежке за защитниками. Хотя с использованием биллинга и камер наблюдения достоверно установлено, что оперативная машина вообще не пересекалась по маршруту следования с адвокатами ни в этот, ни в предыдущие несколько дней, - говорится в заявлении ведомства.
В отношении Козачкова и других лиц расследуется уголовное дело по фактам незаконного собирания и распространения сведений, составляющих государственные секреты. Следствие продолжается, проверяется причастность членов ОПГ Коспаева к совершению других преступлений.
Дело в рейдерстве
В июле сообщалось, что в Алматы пресечена деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур. Злоумышленники путём применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность. Сумма причинённого ущерба составила свыше 18 миллиардов тенге.
Тогда граждане Бабаев, Танашев, Абижанов и Алтыбасаров взяты под арест. А подозреваемые Коспаев, Шалин и Имашев были объявлены в международный розыск.
У подозреваемых арестовали имущество - девять миллионов долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества, 19 автомобилей премиум класса.
Восьмого декабря стало известно, что установлены другие соучастники преступлений – Коспаев Айдос, Кудряшева Оксана и Кузнецов Алексей. Они объявлены в розыск, за информацию объявлено вознаграждение.
Реакция правозащитников
В международном фонде защиты свободы слова «Адил соз» заявили, что обеспокоены несоблюдением процедурных норм.
- Хотели бы обратить внимание, что текст пресс-релиза агентства по финансовому мониторингу нарушает презумпцию невиновности и статью 77 Конституции РК: «Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда». Михаил Козачков является профессиональным журналистом, выпускником КазНУ им Аль-Фараби, имеет более чем двадцатилетний опыт в карьере, - говорится в заявлении.
«Адил соз» готов предоставить помощь Козачкову и обеспокоен «усиливающимся давлением на расследовательскую журналистику в Казахстане, что в корне противоречит объявленным президентом Токаевым политическим реформам».
Известный казахстанский журналист Вадим Борейко в своем Telegram-канале написал, что депутату маслихата Алматы Сергею Пономарёву удалось дозвониться до Михаила. Козачков сказал, что идут следственные действия и позже он перезвонит.
Также Борейко сообщил, что адвоката Михаила Козачкова - Анну Веретельникову не пускают в его квартиру, где проходит обыск.
Заявление газеты «Время»
Редакция газеты, где работает Михаил, возмущена, что Козачкова без суда обвинили в получении 52 миллионов тенге «за пособничество ОПГ» и разглашении неких госсекретов.
- Сотрудники АФМ очень оперативно подготовили видеонарезку «преступлений» Козачкова, вставив в свой детективный фильм «изобличающие факты» – скриншоты статей с сайта газеты «Время» и фотографии слежки за Михаилом, на которых он с кем-то сидит за столом в кафе. Кстати, о том, что за Михаилом давно уже следят, он неоднократно сам заявлял в своих публикациях и интервью. Его коллег, да и абсолютное большинство читателей доказательства, объявленные следствием, не убедили. Статьи, на которые ссылается АФМ, подготовлены по материалам проверок прокуратуры и полиции. Михаил никогда не предлагал к публикации неподтвержденную информацию, которую перед печатью скрупулезно проверяет еще и редакционная юридическая служба. Иначе бы редакцию давно разорили судебными исками «герои» расследований Михаила. Никаких госсекретов в них не содержится, - говорится в заявлении.
Редакция направила своих представителей для оказания Михаилу квалифицированной юридической помощи. Международные журналистские организации оповещены о случившемся.
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