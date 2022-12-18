Задержан известный казахстанский журналист Михаил Козачков

Журналист подозревается в пособничестве организованной преступной группе, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из соцсетей В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании журналиста газеты «Время» и автора собственного Telegram-канала Михаил Козачкова. Журналиста подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. - Коспаев воспользовался услугами Козачкова с целью совершения информационных атак на жертв рейдерских захватов. В свою очередь, Козачков для оказания содействия ОПГ за щедрое вознаграждение привлёк своего друга Бурхана Жа