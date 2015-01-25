Появилась информация о задержании распространителя слухов якобы о суициде бывшего министра обороны Серика Ахметова. Эту информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе ДВД Жамбылской области. Фото с сайта mln.kz Фото с сайта mln.kz В информации идет речь о том, что 22 января из ДКНБ Жамбылской области поступил материал по факту распространения в информационно-коммуникационных сетях заведомо ложной информации о смерти бывшего министра обороны Серика Ахметова. "Принятыми мерами сотрудников ДВД и ДКНБ задержан Байшемиров, 1990 года рождения, проживающий в селе Когершин. Дал признательные показания. Байшемиров в социальной сети "ВКонтакте" создал страницу пользователя под вымышленным именем "Руслан Маекеев" с фейк-аккаунтом (ложными регистрационными данными) и выставил пост с информацией о смерти Серика Ахметова", - говорится в информации. У задержанного изъяли компьютер и телефон. Также было возбуждено дело по статье "Распространение заведомо ложной информации". Корреспонденту Tengrinews.kz факт задержания подтвердили в пресс-службе ДВД Жамбылской области. "Да, есть такой факт. И этот человек уже задержан", - сообщили в ДВД. Информация о том, что находящийся под домашним арестом экс-министр якобы совершил суицид, появилась 9 января. Она распространялась посредством соцсетей. На следующий день эти слухи опровергли в департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции Карагандинской области. По словам руководителя отдела антикоррупционной пропаганды и взаимодействия с общественностью департамента Дидара Смагулова, Серик Ахметов по-прежнему находится в своем доме в Караганде. Сотрудники Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции ведут за ним круглосуточное наблюдение. Обвиняемому запрещено вести переговоры с посторонними без разрешения следователя. "По факту распространения ложной информации о якобы смерти экс-министра обороны Серика Ахметова проводится проверка. В отношении лиц, распространивших в социальных сетях эту дезинформацию, будут приниматься меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности", - сообщили тогда в департаменте. Поиски злоумышленников начались утром 10 января. Как сообщалось ранее, экс-министру обороны Серику Ахметову продлили домашний арест до трех месяцев. Таким образом, он не сможет покинуть своего дома до 18 февраля. Напомним, бывший министр обороны Казахстана Серик Ахметов обвиняется в присвоении и хищении бюджетных денег в особо крупном размере. По версии следствия, вменяемое ему преступление он совершил, работая в должности акима Карагандинской области. Свою вину он не признает. Напомним, что Ахметов подал в отставку 22 октября 2014 года по собственному желанию.