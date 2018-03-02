Задержан вице-министр энергетики Садибеков

Вице-министр энергетики Гани Садибеков и ряд лиц задержаны по подозрению в коррупции, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Фото с сайта bnews.kz - Национальным бюро по противодействию коррупции была пресечена преступная деятельность должностных лиц Министерства энергетики. Так, вице-министр энергетики Садибеков в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО "Аймак" Дуанбеком Д. похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенных на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также