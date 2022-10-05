- При задержании изъята «Газель», с помощью которой фигуранты промышляли кражами. На территории Теректинского района на точке для чабанов установлен и полностью изъят похищенный скот, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

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Иллюстративное фото из архива "МГ" Задержание прошло четвёртого октября. Двое уроженцев ЗКО 1992 года рождения, по версии следствия, украли 71 овцу.Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Стражи порядка проверяют их на причастность к другим кражам скота.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.