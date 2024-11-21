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Происшествия Социум

Задушил и изрезал лицо: житель Актобе убил женщину ради авто

44-летний Касымхан Усенов, отец четверых детей, был приговорён к 22 годам тюрьмы. Он встретился с женщиной под предлогом покупки её Toyota Camry. В машине он набросил на неё ремень безопасности и задушил. Чтобы усложнить опознание, преступник изрезал её лицо ножом, а тело спрятал в кустах, прикрыв ветками. После убийства он угнал машину.
Жулдызхан Хасангалиева
Задушил и изрезал лицо: житель Актобе убил женщину ради авто

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области вынесли приговор по делу о жестоком убийстве женщины, которая пропала летом этого года. В июне она отправилась на авторынок, чтобы продать машину, но домой не вернулась. Полиция и волонтеры искали её больше двух суток. Тело нашли в кустах у проселочной дороги.

Как следует из материалов дела, подсудимый встретился с женщиной под предлогом покупки её Toyota Camry. В машине он набросил на неё ремень безопасности и задушил. Чтобы усложнить опознание, преступник изрезал её лицо ножом, а тело спрятал в кустах, прикрыв ветками. После убийства он угнал машину, решив подарить её своей жене. При обыске его дома обнаружили 31 ключ от разных автомобилей, 17 ножей и пакет с золотыми украшениями. 

Перед смертью женщина успела позвонить в экстренную службу «112» и попросить помощи, но диспетчер ей не поверил и не предпринял никаких действий. В сентябре его осудили за халатность.

В суде прокурор просил назначить виновному 23 года лишения свободы. Потерпевшая и ее адвокат просили назначить самое строгое наказание. Вина подсудимого была полностью доказана. Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года. Приговор не вступил в законную силу.

Известно, что погибшая воспитывала сына одна и собиралась продать машину, чтобы купить ему квартиру. 

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